АвтоВАЗ раскрыл комплектации и "правильные" цены новой Lada Aura

АвтоВАЗ провёл презентацию серийной модели Aura, подробно рассказав о том, в каких комплектациях новинка поступит к дилерам и сколько будет стоить.

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Вопреки ранней информации, Aura предложена в двух, а не в трёх комплектациях: Premier и Status. Цены на них составляют 2,6 и 2,8 млн рублей. Версии за 3 млн рублей и более, по крайней мере, пока нет.

В список штатных опций входят: системы ESC, ABS, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, ЭРА-Глонасс, система мониторинга "слепых" зон, светодиодная оптика, противотуманные фары с подсветкой угла поворота, кондиционер, передние и задние датчики парковки, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, подогрев руля, передних и задних сидений, датчики дождя и света, электроскладываемые зеркала с обогревом, электростеклоподъемники всех дверей, круиз-контроль и ограничитель скорости, 16-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, глубокая тонировка задних стекол, мультимедийная система Lada Enjoy с экраном 7 дюймов, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида с динамическими линиями, декоративные накладки на пороги и педали.

Комплектация Premier дополнена или имеет в качестве альтернативы мультимедийную систему Lada Enjoy Vision Pro с голосовым управлением (помощник Алиса от "Яндекса"), объемным звуком, восемью динамиками, встроенной навигацией и онлайн-сервисами "Яндекс" и экраном 10 дюймов, цифровую комбинацию приборов с экраном 10 дюймов с функциями вывода навигации и тремя видами оформления, колёса на 17 дюймов, отделку салона натуральной кожей (чёрный или светло-серый), двухцветную краску кузова.

Обе версии "Ауры", по заявлениям производителя, имеют на 32% больше шумоизоляционных материалов (видимо, по сравнению с Lada Vesta), повышенную пассивную безопасность - установлены усилители крыши, дверей и порогов, модернизированную подвеску с оригинальным амортизаторами, а также обогреваемые спинки задних кресел.

Силовой агрегат модели: двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. с безвтыковой шатунно-поршневой группой в паре с вариатором разработки и производства восточного партнёра. Максимальная скорость Lada Aura - 175 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 12,5 секунд, расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 7,8 литра на 100 км.

Ранее "РГ" рассказывала, когда Lada Aura появится в продаже.