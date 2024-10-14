Спустя две недели в России снова подорожали автомобили Geely

В России Geely установил новые цены второй раз за месяц. Стало известно, что в России увеличились цены сразу на все модели автомобилей Geely в пределах от 45 до 106 тысяч рублей, то есть от 1,7% до 2,4%, сообщают «Автоновости дня».

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Минимальные 45 тысяч прибавил седан Emgrand. Если комплектация Standard осталась на прежнем уровне — 2 112 990 рублей, то остальные цены повысились — от 2 217 990 до 2 637 990 рублей.

Новый кроссовер Cityray и компактный Coolray прибавили 61 тысячу рублей. Но минимальные цены остались прежними — у Cityray они стартуют от 2 699 990 рублей, а на Coolray — от 2 639 990 рублей. Остальные версии чуть прибавили — Geely Cityray в пределах от 3 000 990 до 3 160 990 рублей, Geely Coolray — от 2 810 990 до 3 040 990 рублей.

Кроссовер Okavango и среднеразмерный Atlas Pro выросли в цене на 70 тысяч. Если в базовых комплектациях цены остались прежними (от 3 528 990 и 2 836 990 соответственно), то остальные версии продаются по новым ценам. Теперь, Geely Okavango стоит от 3 748 990 рублей, а Geely Atlas Pro — от 3 026 990 до 3 536 990 рублей.

Кроссовер Atlas нового поколения в базовой комплектации остался неизменным — 3 293 990 рублей, но остальные подорожали на 73 тысячи рублей и стали стоит от 3 566 990 до 3 866 990 рублей.

Кроссовер Monjaro получил максимальную прибавку. Подрожали две его комплектации из трёх. Прежняя цена осталась только у базовой комплектации (4 326 990 рублей). Две другие выросли на 106 тысяч рублей и стали стоить 4 732 990 и 4 932 990 рублей.

Предыдущее подорожание произошло 1 октября текущего года. Тогда цены на четыре кроссовера и два седана выросли на 38 — 64 тысячи рублей (от 1,1% до 2,6%).