В России подорожали кроссоверы Belgee

В РФ второй раз за месяц подорожали кроссоверы Belgee. Белорусский производитель скорректировал стоимость своих автомобилей на российском рынке. Цены выросли на модели X50 и X70, а изменения коснулись только топовых комплектаций. В итоге, по данным портала «Автоновости дня», машины стали дороже на 2,5%, или на 57-70 тысяч рублей.

Сообщается, что базовый Belgee X50 в версиях Style и Prestige стал дороже на 57 тысяч рублей, а цены на машину отныне составляют 2 510 990 и 2 610 990 рублей соответственно. Стоимость начальной версии Active стартует от 2 343 990 рублей.

Паркетник оснащается 1,5-литровым турбомотором на 150 сил, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и передний привод.

Переписаны ценники и на вседорожный Belgee X70, который подорожал во всех комплектациях, кроме базовой, на 70 тысяч рублей. Отныне стоимость модификации Style начинается от 2 862 990 рублей, а Prestige — от 3 237 990 рублей. Цены на базовый Active остались без изменений и составляют от 2 672 990 рублей.

Моторная гамма машины включает в себя 150-сильный наддувный мотор объёмом 1,5 литра в связке с 6-ступенчатым «автоматом», а также «мягкий» гибрид на базе 177-сильного мотора и 7-диапазонного «робота».

Ранее в компании отмечали, что рост утильсбора не должен повлиять на стоимость автомобилей белорусской марки.