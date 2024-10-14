Названа причина, почему электрокары оказались опаснее бензиновых авто

Среднестатистический владелец электрокара оставляет больший углеродный след, чем обладатель классического бензинового автомобиля. К такому выводу пришли сотрудники Университета Турку в Финляндии, передает 4Pda.to.

Вред связан с образом жизни и привычками людей, которые приобретают такие автомобили. Согласно результатам опроса Climate Nudge, проведенному среди нескольких тысяч владельцев электрокаров в Финляндии, собственники автомобилей с электрическими двигателями — это чаще всего люди с более высоким уровнем достатка.

Такие водители потребляет больше товаров, производство которых выделяет больше выбросов парниковых газов, а также чаще путешествует на своей машине, говорится в публикации.

«Реальная целевая аудитория отличается от того портрета, что прогнозировали маркетологи», - говорится в публикации.

Ранее «Автостат» со ссылкой на экспертов сообщил, что на 1 июля каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей оказался произведенным под японской маркой. Согласно материалам агентства, в стране насчитывается 16,9 тысячи японских электрокаров.