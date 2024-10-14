Россияне отказываются от покупки машин ради подписки

Эксперт Шапарин заявил о массовом отказе россиян от покупки машин. Рост цен на новые автомобили и повышение ставок банками вынуждают автомобилистов переходить на подписку на транспортные средства. Спрос на новый сервис значительно вырос за последнее время, а в ближайшее время, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, такая форма владения личным транспортом займёт на рынке доминирующее положение.

«Подписка на автомобиль дешевле, чем кредит. Всегда было наоборот, а сейчас в НАС посчитали, что автокредит для обычного заёмщика обходится в месяц в полтора раза дороже, чем подписка на автомобиль. Если такая тенденция с кредитными ставками продолжится, а судя по тому, что у банков появились трёхлетние депозиты под почти 20 процентов годовых, значит, высокие ставки с нами надолго. Следовательно, в будущие годы мы увидим резкий рост сервисов подписки, и люди будут брать машину в такую форму всё чаще и чаще», — отметил эксперт.

По его словам, в России подписка станет аналогом операционного лизинга, который распространён в США и Европе — там автомобилист платить определённый ежемесячный платёж, в по истечении определённого срока возвращает.

«Подписка на автомобиль — это долгосрочная аренда, оплачивается помесячно или на больший срок. За человеком закрепляется машина, которую он себе заранее выбрал, и потом он её может выкупить к тому же», — пояснил Шапарин.

Минувшим летом москвичам предложили подписаться на популярные иномарки. В столице появился новый тариф каршеринга, предполагающий долгосрочную аренду на автомобили. Новый сервис запустила одна из компаний, а отличаться такие машины будут, в первую очередь, отсутствием опознавательных наклеек на кузове. Минимальный срок заключения договора — 30 дней.