В Петербурге в сентябре спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,5%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом в сентябре 2024 года в Петербурге и Ленинградской области. Лидером по доле в спросе среди марок авто с пробегом стал ВАЗ (LADA), а самой популярной моделью – Ford Focus.

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По данным платформы, в регионе спрос на авто с пробегом за месяц вырос на 15,5%. При этом средняя цена1 практически не изменилась и составила 1 100 000 рублей.

Самыми востребованными марками в сентябре 2024 года стали ВАЗ (LADA) с долей (11,71%), BMW (10,95%), Volkswagen (7,5%), Kia (6,25%) и Ford (5,81%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса за месяц на первой позиции оказался бренд BMW (с ростом в 2,2 раза), а по предложению – та же марка BMW с ростом на 99,1%.

В топ-5 по спросу авто с пробегом в сентябре первое место занял Ford Focus с долей 2,69%.

На второй строке оказался Hyundai Solaris с 2,37%, а на третьей – Volkswagen Polo с 1,89%. Четвертую строку заняла Kia Rio (1,62%), а пятую – BMW 5 серия (1,41%). Лидером по динамике спроса за месяц стал Hyundai Solaris: востребованность модели увеличилась на 38%, а по динамике предложения – LADA Priora (рост на 9,5% месяц к месяцу).

Лидером по количеству предложений также стал Ford Focus с долей 2,51%. На втором месте оказался Hyundai Solaris с показателем 1,68%, на третьем – Volkswagen Polo (1,64%).