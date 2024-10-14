Alpine выпустила спорткар по цене суперкара

Компания Alpine выпустила очень дорогую версию купе A110. Спорткар в исполнении A110 R Ultime стоит от 265 тысяч евро, а с приставкой La Bleue — на 65 тысяч евро дороже. От обычного A110 «ультимативная» двухдверка отличается увеличенной мощностью, «злым» аэродинамическим обвесом, тормозами, подвеской и обивкой салона кожей либо алькантарой.

© Motor.ru

На автосалоне в Париже прошла презентация новой лимитированной версии Alpine A110 — A110 R Ultime. Это самая дорогая модель в истории французской марки, и даже регулируемые амортизаторы Ohlins с титановой выпускной системой Akrapovic не оправдывают цену в 265 тысяч евро, или 27,6 миллиона рублей. Тираж двухдверки, разумеется, ограничен. Всего планируют построить 110 экземпляров, плюс ещё 15 в более дорогой спецификации La Bleue стоимостью 330 тысяч евро (34,4 млн р.).

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

У «Ла Блю» будет градиентный кузов с плавным переходом от Alpine Vision Blue к Abysse Blue, а также салон, отделанный синей кожей Poltrona Frau и Sabelt. Покупателям обычных A110 R Ultime предложат два варианта персонализации. Начальный Atelier включает 27 цветов кузова и четыре салона. В рамках Atelier Sur-Mesure, коллаборации Alpine, Poltrona Frau и Sabelt, к имеющейся палитре добавят девять цветов алькантары и, впервые для марки, десять кож разных оттенков с возможностью выбора вышивки, эмбоссирования и окантовки.

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Каждый спорткар вдобавок оснастят коваными колесами (18 дюймов спереди, 19 сзади), тормозами AP Racing и аэродинамическим обвесом, генерирующим на 160 килограммов больше прижимного усилия. В движение A110 R Ultime будет приводить «турбочетверка» 1.8, форсированная с 300 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента до 345 сил и 420 Нм. Пару агрегату составит шестиступенчатый «робот», тогда как у обычного A110 коробка семиступенчатая. С лонч-контролем разгон с места до ста у купе занимает 3,8 секунды (было 4,2 с.), максималка неизвестна.