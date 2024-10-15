Названы китайские автомобили, которые проверяют чаще других

Раскрыто, какие китайские автомобили проверяют россияне. В период с января по сентябрь доля запросов на проверку истории подержанных китайских автомобилей в России выросла на 48,6% по сравнению с тремя кварталами 2023-го. Как сообщили в сервисе онлайн-проверки транспортных средств «Автотека», наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются машины марки Chery — на них пришлось 26,9% запросов.

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Помимо этого, спросом у россиян пользуются машины с пробегом марок Geely (23,2%), Haval (14?5%), Lifan (12,6%) и Great Wall (10,3%).

Среди моделей россияне чаще всего запрашивают проверку истории у кроссовера Chery Tiggo (T11), на долю которого пришлось 6,4% проверок. Также автомобилисты интересуются подержанными Geely Coolray (4,9%), Lifan X60 (4,6%), Haval Jolion (3,7%) и Chery Tiggo 7 Pro (3,6%).

«Рынок автомобилей с пробегом активно пополняется китайскими брендами, и это стимулирует рост интереса к ним», — отметил управляющий директор сервиса «Автотека» Андрей Тумкин.

Помимо этого, ранее стало известно, какие китайские машины с пробегом чаще всего покупают в России. На китайские марки в этом году пришлось 3% от всех проданных автомобилей с пробегом, сообщает «СберАвто». Для сравнения, на японские модели приходится 23%, на корейские — 17%, немецкие — 16%, а на отечественные — 11%. Медианный чек на покупку китайских машин с пробегом составляет 1,73 млн рублей. Россияне чаще покупают модели 2021, 2020 и 2014 годов выпуска.