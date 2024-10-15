Обновленный Citroen Ami получил черты «гадкого утенка»

Народный герой: обновлённый Citroen Ami получил черты легендарного «гадкого утёнка»
Дешёвый электрокар Citroen Ami на пятом году жизни пережил плановый рестайлинг, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке после прихода грозного конкурента от Renault.
Citroen Ami дебютировал в 2020 году, а предвестником этой бюджетной модели стал концепт Ami One образца 2019 года, который подавался как идейный наследник легендарного «гадкого утёнка» Citroen 2CV — одной из самых массовых и самых дешёвых машин в истории мирового автопрома.
В плане дизайна концептуальный Ami One и серийный Ami даже отдалённо не напоминают Citroen 2CV, но теперь, когда в европейском автопроме вновь раскручивается тема ретро, маркетологи Stellantis решили эстетически сблизить Ami и 2CV, результат представлен на фотографиях, а живая премьера обновлённого Citroen Ami состоялась сегодня в рамках Парижского автосалона.
Напомним, что Citroen Ami — это не полноценный электромобиль, а маленький (габаритная длина —2410 мм) двухместный электрический квадрицикл класса L6e, во Франции на нём можно ездить подросткам с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. На момент дебюта Citroen Ami стоил от 6000 евро, сейчас — от 7990 евро. Низкая цена объясняется простотой конструкции и отсутствием современных средств пассивной и активной безопасности.
Citroen Ami можно не покупать за полную стоимость, а взять в аренду: актуальный базовый тариф предусматривает разовый платёж в размере 1400 евро и далее 45 евро ежемесячно в течение полутора лет. Есть у Citroen Ami и коммерческая версия Cargo без пассажирского сиденья. За четыре с лишним года производства Citroen Ami разошёлся тиражом более 65 000 шт. — это хороший результат для модели со столь ограниченными техническими характеристиками.
Обновление у Citroen Ami случилось очень вовремя, ведь здесь же, в Париже, дебютировали электрические квадрициклы Mobilize Duo и Bento (Mobilize — это дочерний бренд Renault Group), они будут пытаться переманить покупателей у Citroen Ami и его родственников — Opel Rocks и Fiat Topolino.
Рестайлинг принёс Citroen Ami новое оформление передка и кормы с торчащими фарами/фонарями а-ля Citroen 2CV. Формованные пластиковые панели, как и прежде, полностью симметричные, то есть передок — это корма и наоборот, но с разной светотехникой. Левые и правые панели кузова тоже одинаковые, поэтому появившаяся боковая решёточка, признанная напоминать о ранних версиях Citroen 2CV, находится в передней части кузова с правой стороны и в задней части кузова с левой стороны. Новые колёсные арки стали более рельефными, чтоб напоминать крылья Citroen 2CV. Передок и корму теперь украшает новая, овальная эмблема Citroen. Колёса получили новые колпаки с орнаментом из скруглённых пикселей. Разнообразие декора создают новые наклейки на кузове.
Изменений в салоне Ami с его плоскими пластиковыми стульчиками мы не обнаружили. В технической части никаких обновок тоже не заявлено. Дорестайлинговый Ami имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 6 кВт (8,2 л.с.) и батарею ёмкостью 5,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 75 км пробега.
Пляжная версия Buggy, которая уже была у дорестайнгового Ami, в обновлённом кузове представлена в статусе концепта с «зубастыми» колёсами и прочей нелепой для этой модели, но забавной оффроудной «мишурой». Серийный обновлённый Ami Buggy будет попроще, если вообще будет. Обычный обновлённый Ami поступит в продажу в 2025 году, цены пока не объявлены.