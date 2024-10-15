Обновленный Citroen Ami получил черты «гадкого утенка»

Дешёвый электрокар Citroen Ami на пятом году жизни пережил плановый рестайлинг, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке после прихода грозного конкурента от Renault.

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Citroen Ami дебютировал в 2020 году, а предвестником этой бюджетной модели стал концепт Ami One образца 2019 года, который подавался как идейный наследник легендарного «гадкого утёнка» Citroen 2CV — одной из самых массовых и самых дешёвых машин в истории мирового автопрома.

В плане дизайна концептуальный Ami One и серийный Ami даже отдалённо не напоминают Citroen 2CV, но теперь, когда в европейском автопроме вновь раскручивается тема ретро, маркетологи Stellantis решили эстетически сблизить Ami и 2CV, результат представлен на фотографиях, а живая премьера обновлённого Citroen Ami состоялась сегодня в рамках Парижского автосалона.

Напомним, что Citroen Ami — это не полноценный электромобиль, а маленький (габаритная длина —2410 мм) двухместный электрический квадрицикл класса L6e, во Франции на нём можно ездить подросткам с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. На момент дебюта Citroen Ami стоил от 6000 евро, сейчас — от 7990 евро. Низкая цена объясняется простотой конструкции и отсутствием современных средств пассивной и активной безопасности.

Citroen Ami можно не покупать за полную стоимость, а взять в аренду: актуальный базовый тариф предусматривает разовый платёж в размере 1400 евро и далее 45 евро ежемесячно в течение полутора лет. Есть у Citroen Ami и коммерческая версия Cargo без пассажирского сиденья. За четыре с лишним года производства Citroen Ami разошёлся тиражом более 65 000 шт. — это хороший результат для модели со столь ограниченными техническими характеристиками.

Обновление у Citroen Ami случилось очень вовремя, ведь здесь же, в Париже, дебютировали электрические квадрициклы Mobilize Duo и Bento (Mobilize — это дочерний бренд Renault Group), они будут пытаться переманить покупателей у Citroen Ami и его родственников — Opel Rocks и Fiat Topolino.

Рестайлинг принёс Citroen Ami новое оформление передка и кормы с торчащими фарами/фонарями а-ля Citroen 2CV. Формованные пластиковые панели, как и прежде, полностью симметричные, то есть передок — это корма и наоборот, но с разной светотехникой. Левые и правые панели кузова тоже одинаковые, поэтому появившаяся боковая решёточка, признанная напоминать о ранних версиях Citroen 2CV, находится в передней части кузова с правой стороны и в задней части кузова с левой стороны. Новые колёсные арки стали более рельефными, чтоб напоминать крылья Citroen 2CV. Передок и корму теперь украшает новая, овальная эмблема Citroen. Колёса получили новые колпаки с орнаментом из скруглённых пикселей. Разнообразие декора создают новые наклейки на кузове.

Изменений в салоне Ami с его плоскими пластиковыми стульчиками мы не обнаружили. В технической части никаких обновок тоже не заявлено. Дорестайлинговый Ami имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 6 кВт (8,2 л.с.) и батарею ёмкостью 5,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 75 км пробега.

Пляжная версия Buggy, которая уже была у дорестайнгового Ami, в обновлённом кузове представлена в статусе концепта с «зубастыми» колёсами и прочей нелепой для этой модели, но забавной оффроудной «мишурой». Серийный обновлённый Ami Buggy будет попроще, если вообще будет. Обычный обновлённый Ami поступит в продажу в 2025 году, цены пока не объявлены.