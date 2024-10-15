У кроссовера Geely Okavango появилась новая версия с оригинальным дизайном

Новое исполнение отличилось еще более брутальным обликом. Техника же перешла со стандартной модели.

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В России трехрядный кроссовер Geely официально стартовал в начале текущего года: как и на других экспортных рынках, у нас модель носит имя Okavango. В Китае же паркетник присутствует с 2020-го, там аналогичная российскому SUV актуальная версия сейчас зовется HaoYue L. При этом с года нынешнего HaoYue превратили на родине в отдельное семейство – к большому кроссоверу присоединился пятиместный вариант с приставкой Pro. Впрочем, только имя и роднит эти машины. Дело в том, что в HaoYue Pro в КНР переименовали паркетник Geely Vision X6 Pro (у нас его когда-то продавали как Emgrand X7, а ныне это Livan X6 Pro). Как бы то ни было, но теперь гамму в Поднебесной вновь расширили: в продажу поступил HaoYue L Exclusive. Это новая версия исходного Geely Okavango/HaoYue L.

У «эксклюзивного» кроссовера оригинальный дизайн экстерьера. Такой HaoYue L получил еще более внушительную радиаторную решетку: ее «уронили» до нижней кромки нового же бампера. На решетке красуются скошенные хромированные полоски, плюс сверху есть горизонтальная плашка, которая «подпирает» матричные фары. Задний бампер тоже заменили. Кроме того, Geely HaoYue L Exclusive достались 19-дюймовые диски другого дизайна. Кузов может быть окрашен в черный или белый цвет.

Длина новой версии составляет 4900 мм, что на 40 мм больше, чем у стандартного паркетника. Остальные габариты прежние: ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм, колесная база – 2825 мм.

В салоне HaoYue L Exclusive – отделка кожей и замшей черного цвета, тогда как обычному паркетнику в Китае положены рыжая или зеленая кожа. А еще новинка предложена исключительно в шестиместном исполнении («просто» HaoYue L – строго семиместный).

Версия Exclusive по умолчанию имеет панорамный люк в крыше, беспроводную зарядку для смартфона, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеры кругового обзора (стандартному семиместному паркетнику это добро положено в старших комплектациях). За доплату можно заказать выдвижные подножки (для обычного кроссовера не предусмотрены).

Техника стандартная. Шестиместный кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 218 л.с. (325 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Geely HaoYue L Exclusive с новым обликом оценили в 153 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,07 млн рублей по актуальному курсу. Обычный HaoYue L стоит 127 900 – 147 900 юаней (1,7 млн – 2 млн рублей). На данный момент нет информации о том, появится ли новая версия у экспортного Geely Okavango.