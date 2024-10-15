Большинство россиян боятся беспилотного транспорта

В России к беспилотному транспорту настороженное отношение, показал опрос. На прошлой неделе Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab. Тем временем, в России который год на дорогах страны тестируют беспилотный автотранспорт. Но готовы ли россияне воспользоваться услугами такого транспорта?

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Опрос показал, что нет. Не хотят менять классический транспорт с водителем на беспилотную технику с бездушным ИИ 75% опрошенных. Но 23% смелых респондентов готовы довериться новым технологиям вместо настоящего водителя.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое», объяснив своё решение тем, что в данный момент не готовы дать ответ из-за непонимания, как относится к новшествам. При этом они не исключили возможности пользоваться беспилотниками в случае, если они пройдут успешные тесты на безопасность.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек, которые могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее Tesla презентовала две роботизированные новинки для перевозки пассажиров. Накануне на киноплощадке Warner Bros прошла презентация двух автономных транспортных средств — роботакси. Один из них — двухместный Cybercab, второй — автобус Robovan. Ни у одного, ни у другого автомобиля нет никаких органов управления — ни руля, ни педалей. Только большой мультимедийный экран.