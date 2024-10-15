Назван новый крупнейший автопроизводитель Китая

Группа BYD вышла в лидеры китайского автопрома. В Китае громкие перемены. Частная компания BYD по итогам сентября стала крупнейшей автомобильной группой Китая, опередив госконцерн SAIC по объёмам производства и реализации. Эксперты рынка уверены, что концу года отрыв будет ещё более значительным. Продажи электромобилей, как правило, выше во второй половине года.

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В группу BYD кроме титульного бренда входят марки Denza, Fang Cheng Bao и Yangwang. Общие продажи по итогам сентября составили 419 426 единиц, что на 45,32% больше, чем в сентябре прошлого года. Объём продаж с января по сентябрь текущего года — 2 747 875 единиц, что на 32,13% больше аналогичного периода 2023 года.

Положение концерн SAIC пошатнулось с появлением проблем у крупнейших производителей — Volkswagen и General Motors. Лидерство бренда было обеспечено продукцией совместных с ними предприятий. В сентябре SAIC продал 313 260 машин, что на 35,03% меньше прошлогоднего результата. За девять месяцев реализация также упала на 21,5% — до 2 649 333 единиц.

Ранее стало известно, что по итогам продаж в III квартале китайский BYD уступил мировое лидерство в продажах электромобилей американской компании Tesla. Но с учётом гибридных моделей компания из КНР опережает бренд Илона Маска почти в два с половиной раза.

Но стоит отметить, что весть 2024 года BYD показывает стабильный рост. В сентябре был в четвёртый раз побит рекорд месячных продаж, но с одной оговоркой — производитель всегда учитывает реализованные гибридные модели. Если взять только гибриды, то компания ставит рекорд седьмой месяц подряд.