Появились фотографии новых Citroen C4 и C4 X после рестайлинга

На автосалоне в Париже дебютировали обновлённые Citroen C4 и C4 X. Оба получили дизайн по мотивам концепта Oli 2022 года, обзавелись улучшенными креслами Advanced Comfort с более толстым слоем пенополиуретана с памятью формы и медиасистемой последнего поколения с семидюймовой «приборкой», 3D-навигацией и поддержкой ChatGPT.

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Вдобавок у них более 20 электронных ассистентов и электрифицированная гамма двигателей, которая включает как гибридные, так и полностью электрические силовые установки.

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

В Европе продажи рестайлинговых C4 и C4 X начнутся в начале 2025 года.