Какие китайские автомобили с пробегом покупают в России

В 2024 году доля автомобилей с пробегом китайских брендов, приобретаемых в "СберАвто", сервисе для покупки, обслуживания и продажи авто, выросла на 65% по сравнению с 2023 годом. Закономерно, что чем больше автомобилей марок из Китая выходят на новый рынок, тем больше предложение на "вторичке".

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Доля китайских автомобилей на вторичном рынке, по данным "СберАвто" (исследование есть в распоряжении "Российской газеты"), составляет чуть больше 3%. Это пока не настолько внушительный показатель, как, например, у авто брендов из Японии (23%), Южной Кореи (17%), Германии (16%) или России (11%), но от года к году он стабильно растет, и нет никаких предпосылок к смене этого тренда. Медианный чек на покупку авто китайского бренда с пробегом составляет 1,73 млн рублей, чаще всего клиенты предпочитают машины 2021, 2020 и 2014 годов производства.

Наиболее востребованной китайской маркой авто с пробегом является Geely - ее доля достигает 27,5% от всех продаж китайских авто с пробегом, что на 39% выше показателя ближайшего конкурента. В топе по востребованности модели Coolray (медианная стоимость - 1,85 млн рублей), Atlas (медианная стоимость - 1,9 млн рублей) и Emgrand (медианная стоимость - 590 тыс. рублей). Все три модели входят в топ-5 самых востребованных китайских авто на вторичном рынке, а Coolray возглавляет этот список.

На втором месте по востребованности находится марка Haval с долей 20% от всех продаж китайских авто с пробегом. Самые популярные модели - F7 (медианная стоимость - 2 млн рублей), Jolion (медианная стоимость - 1,9 млн рублей; и F7, и Jolion входят в топ-5 самых востребованных китайских моделей на вторичном рынке) и H6 (медианная стоимость - 1,7 млн рублей).

Третья наиболее популярная китайская марка на "вторичке" - Lifan (доля - 15%), и особенно востребована модель X60 (медианная стоимость - 640 тысяч рублей), которая вошла в топ-5 самых популярных китайских авто с пробегом. В пятерку марок по популярности также входят Exeed и Great Wall.

Чаще всего китайские авто с пробегом в 2024 году приобретают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Московской области, Республике Татарстан и Челябинской области.