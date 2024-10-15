Omoda пересмотрела планы по выводу кроссовера E5 на российский рынок

Весной представители Omoda сообщили, что во втором квартале 2024 года на российском рынке появится электрический кроссовер Omoda E5, пообещав, что цена на новинку приятно удивит. Как удалось выяснить "Российской газете", планы по выводу модели были скорректированы.

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"В настоящее время мы не готовы обозначить точные сроки выхода данной модели в связи с анализом экономической целесообразности в изменившихся рыночных условиях", - сообщили "РГ" в пресс-службе Omoda.

Также в компании рассказали о том, что планы по Omoda E5 будут озвучены не ранее весны 2025 года.

Omoda E5 по сути является электрической версией кроссовера Omoda C5, продающегося в России. Мощность электромотора - 204 л.с., крутящий момент - 340 Нм. Известно, что запас хода E5 составляет примерно 430 км по европейскому циклу WLTP.

Есть поддержка как медленной, так и быстрой зарядки - до 11 кВт и 110 кВт соответственно. Время восполнения энергии с 30 до 80% при использовании быстрой зарядки - менее получаса.