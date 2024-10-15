Эксперт рассказал, как определить неисправность рулевого управления автомобиля

Неисправное рулевое управление грозит серьезными проблемами: это напрямую влияет на безопасность движения. Водителю сложнее контролировать машину в критических ситуациях, что может привести к авариям. Кроме того, если проблему не устранить вовремя, это чревато серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

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Как рассказал "Газете.Ru" директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский, есть пять признаков, по которым можно определить, что имеется неисправность.

Водителя должна насторожить просадка автомобиля с левой или правой стороны - машину будет вести в сторону при движении по прямой. По словам эксперта, это может происходит из-за неправильной регулировки углов установки колес, либо проблем с рулевым механизмом.

Еще один признак неисправности - постукивания в рулевом колесе. В случае, если их слышно на поворотах, скорее всего, износились рулевые наконечники.

Признак поломки в системе рулевого управления - следы жидкости под автомобилем. В случае, если при повороте водителю приходится прилагать значительные усилия, есть вероятность, что из строя вышел электро- или гидроусилитель.

Наконец, не стоит игнорировать шумы - гудение или скрип при поворотах руля. Это сигнал о том, что рулевое управление неисправно.

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