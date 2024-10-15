Появились первые подробности о будущей Toyota Corolla

Нынешнее поколение Toyota Corolla дебютировало в 2018 году, поэтому следующей итерацией модели должен стать не рестайлинг, а новая генерация. Подробности о следующей "Королле", а также рендеры автомобиля опубликовал сайт BestCar.

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Издание отмечает, что во главу поставлена топливная экономичность модели. Скорее всего, новая Toyota Corolla получит представленный в мае текущего года двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 130 л.с. в базовом варианте и 180 л.с. - в самом высокопроизводительном, также этот мотор будет в составе гибридной силовой установки. Ориентир для инженеров - подзаряжаемая гибридная система BYD с полуторалитровой турбочетвёркой с термическим КПД более 46% и запасом хода 2100 км.

У двигателя Toyota КПД ниже - 41%, но ожидаемый запас хода составляет не менее 2000 км. Роль в повышении автономности сыграет и дизайн, который станет аэродинамичнее благодаря более компактным размерам ДВС и, соответственно, более низкому расположению в моторном отсеке.

Выход новой Toyota Corolla может состояться в 2026 году.

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