Новый кроссовер Voyah Courage оказался на 15% дешевле, чем ожидалось

Новый кроссовер Voyah оказался на 15% дешевле, чем ожидалось. В Китае стартовали поставки паркетника Courage: самого компактного и доступного в гамме. Стартовую цену удалось снизить до 180 тысяч юаней (25,5 тысячи долларов), но в этом есть доля лукавства: дело в том, что упрощенные (и дешевые) машины будут выпущены ограниченным тиражом 3000 экземпляров. Другим покупателям придётся заплатить 203 тысячи юаней (28,6 тысячи долларов).

Премьера Voyah Courage состоялась в начале августа, спустя месяц была раскрыта стартовая цена (210 тысяч юаней), но только теперь сформирован весь прайс-лист и начались поставки китайским дилерам. Оказалось, что самый дешевый кроссовер будет заднеприводным с упрощенным (292 силы) электромотором, 400-вольтовой электросистемой и батареей на 77 киловатт-часов, а запас хода составит 625 километров.

Альтернатива — кроссоверы с 800-вольтовой электросистемой с задним (313 сил) или полным (435 сил) приводом. Любопытно, что обе версии стоят одинаково (203 тысячи юаней), а разница достигается за счёт оснащения и ёмкости батареи (79 или 77 киловатт-часов). Запас хода — 650 или 570 километров (CLTC). Самый дорогой кроссовер заднеприводный (313 сил), но с аккумулятором на 109 киловатт-часов, поэтому автономность достигает 901 километра! От 5С-суперчарджера зарядка от 20% до 80% займёт десять минут.

Хотя Voyah Courage займёт место под моделью Free, оснащение богатое: есть целая гамма премиальных опций, 29-дюймовый проекционный экран, 15-дюймовый тачскрин с разрешением 2,5К, аудиосистема с 18 динамиками, а также автопилот с пятью радарами и десятью камерами. На экспорт новинку тоже будут поставлять, то есть модель может появиться в России официально.