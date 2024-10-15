В Сеть утекли фото нового Nissan Murano

Nissan Murano на сегодняшний день остаётся, пожалуй, самой старой моделью в гамме марки. Однако уже в следующем месяце может состояться дебют новой генерации кроссовера. Внешность и салон следующего "Мурано" рассекретили в дилерской брошюре, пишет Carscoops, публикуя скрины.

© Nissan

Во внешности нового Murano можно разглядеть отсылки с чисто электрическому кроссоверу Ariya, а также к новому Nissan Kicks: двухярусная оптика, с интегрированными в решётку радиатора дневными ходовыми огнями. Задняя стойка имеет крутой наклон, что делает "Мурано" близким к формату кросс-купе.

© Российская газета

Главными приметами салона стали: цифровой кластер приборной панели и мультимедиа, минимум физических кнопок, которые остались на тоннеле, а ряд "горячих" клавиш климата и прочего сделали сенсорными, более тонкие, чем у нынешнего поколения кроссовера, кресла с комбинированной отделкой.

© Российская газета

© Российская газета

Ожидается, что нынешний V6 3.5 литра будет заменён на двухлитровую турбочетвёрку, которая на Infiniti QX60 выдаёт 272 л.с., а вариатор CVT - на классический 9-диапазонный "автомат".