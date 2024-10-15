Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России
Премиальный китайский автобренд Hongqi расширит свое присутствие на российском рынке четырьмя новыми моделями. Об этом заявил исполнительный директор компании Hongqi Rus Иван Савельев, его слова приводит «Автостат».
В настоящее время россиянам доступны шесть моделей вышеуказанного бренда. Речь идет о флагманском седане Н9, кроссоверах Е-HS9, HS7, HS5, HS3, а также бизнес-седане Н5. Однако в дальнейшем китайская компания планирует существенно расширить ассортимент своей продукции в России, пояснил Савельев.
В обозримой перспективе Hongqi планирует вывести на авторынок РФ седан Н9 в полноприводной версии. Кроме того, в 2025 году компания намерена представить в России лифтбек H6, новое поколение кроссовера HS7, и свою главную новинку из линейки «люкс» — представительский седан L1. Последняя модель, как ожидается, поступит в РФ в первой половине следующего года, уточнил Савельев.
Ранее в России анонсировали старт продаж машин еще одного китайского бренда — компании Soueast. Реализация автомобилей этой марки начнется до конца 2024 года. На первом этапе гражданам будут доступны две модели — флагманский кроссовер S09 и кроссовер S07. В следующем году концерн планирует начать в РФ продажи кроссовера S06. При этом ориентировочную стоимость новинок в компании раскрывать не стали. В дальнейшем, заверили в Soueast, ассортимент продукции бренда в России будет расширяться.