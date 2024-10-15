Стало известно, какие новинки привезет Hongqi в Россию в ближайшее время

Названы новинки премиального бренда Hongqi, которые скоро появятся в России. В планах китайского бренда начать продавать в нашей стране полноприводный седан H9, однако о сроках появления модели в России пока ничего не известно. Кроме того, в следующем году появится лифтбек H6 и кроссовер HS7 в новой генерации. Ещё в России будет продаваться представительский седан люкс-класса L1, сообщает агентство «Автостат».

Роскошный L1 появится нас уже в первом полугодии 2025 года, сообщает исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев.

По его словам, в нашей стране увеличится количество дилеров до 40−50 центров по всей России.

Сейчас дилеры официально привозят в Россию представительский седан Н9, электрический кроссовер Е-HS9, кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, кроссовер HS5 и новый паркетник HS3.

В середине сентября сообщалось, что в России должен появиться ещё обновлённый кроссовер HS5.