В России продолжают дорожать зимние покрышки

В России вырос средний чек на зимние покрышки. За первую половину октября средние цены на зимние шины выросли на 7% до 6,8 тыс. рублей за одну зимнюю покрышку, сообщают портал Iz.ru со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД». При этом число покупок выросло на 18%.

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Средний чек на шипованную шину составил 7,5 тыс. рублей. И это на 8% выше, чем годом ранее. При этом число покупок выросло на 16%.

Больше половины (60%) проданных шин принадлежат российским маркам, заявили аналитики. На маркетплейсе Wildberries спрос на зимние покрышки вырос в 1,5 раза по сравнению прошлой осенью. Чаще всего россияне покупают шины марок Cordiant, Sailun, Ikon Tyres, ZMax, КAMA, TUNGA и Yokohama.

Недавно Минтранс напомнил автомобилистам, что переходить на зимние шины нужно при снижении среднесуточной температуры до 5-7 градусов, а также при начале постоянных заморозков.