Число выданных автокредитов продолжает расти

Несмотря на рост ключевой ставки, выдача автомобильных кредитов на новые и подержанные легковые автомобили показывает рост в 2024 году. Как рассказали "Российской газете" эксперты компании "Рольф", если в 2023 году доля приобретенных в кредит автомобилей с пробегом составляла 38%, то по итогам 9 месяцев 2024 года уже 46% автомобилей приобретается при помощи заемных средств.

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Рост кредитования способствует росту продаж страховых продуктов. Доля застрахованных автомобилей с пробегом по каско возросла до 55% в 2024 году. При этом средняя цена автомобиля увеличилась вдвое. Самыми популярными марками автомобилей с пробегом в 2024 году, приобретенными в кредит, стали - Kia, BMW и Mercedes-Benz.

"Увеличению числа автокредитов в текущих условиях способствует совокупность факторов. Во-первых, автомобильные компании на рынке предлагают специальные условия в части автокредита - сниженную процентную ставку, нулевой первоначальный взнос, длительный срок кредита. Безусловно, это способствует повышению привлекательности данного инструмента. Во-вторых, доходы населения растут, зафиксирован беспрецедентно низкий уровень безработицы в стране. Наконец, повышение утильсбора с 1 октября сыграло свою роль и способствовало ускорению принятия решения о покупке " - отметила Ольга Бойко, директор департамента продаж финансовых услуг "Рольф".

Ранее "РГ" рассказывала, какие китайские автомобили с пробегом покупают россияне.