Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus получил рестайлинг

Компактная пятидверка преобразилась снаружи, а вот в салоне – скромные обновки. Зато марка анонсировала расширение гаммы: в следующем году клиентам еще предложат «оспортивленный» вариант с более мощным мотором.

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Паркетник Volkswagen Nivus с купеобразным силуэтом дебютировал в 2020 году – это ближайший родственник хэтчбека Polo. Свою рыночную карьеру кроссовер начал в Южной Америке, для этого региона модель производят на бразильском заводе марки. А год спустя Nivus добрался и до Европы. Правда, европейцам модель решили продавать под другим именем – Taigo. Для «старосветских» рынков пятидверку выпускает испанская площадка концерна. И вот пришло время планового рестайлинга. Первыми такой паркетник получат жители Бразилии: там только что провели презентацию модернизированного VW Nivus, местные дилеры уже принимают заказы.

Рестайлинг принес бразильскому кроссоверу новые фары, бамперы и радиаторную решетку. Верхняя часть решетки превратилась в узкую плашку (на ней вдобавок появилась светящаяся линия), нижняя – напротив, стала больше. От отдельных противотуманок отказались. У задних фонарей вместо раздельных верхних секций теперь единая диодная полоска. Еще изменен дизайн 17-дюймовых колес, плюс расширена палитра цветов кузова.

В салоне обновок меньше. Появились другие накладки на передней панели и дверях. Кроме того, Nivus досталась более шустрая версия мультимедийной системы. В списке оборудования базовой комплектации Comfortline еще значатся: цифровая приборка (8 дюймов), климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль. Дорогая версия Highline – это та самая светящаяся полоска между фарами, датчики дождя и света и приборный экран диагональю 10,25 дюйма. Среди опций – системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

В Бразилии Volkswagen Nivus, как и прежде, доступен с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, который традиционно для этой страны работает на бензине (116 л.с.) или этаноле (128 л.с.). Двигатель сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод только передний.

В рамках премьеры рестайлингового паркетника бразильское подразделение Volkswagen также анонсировало расширение гаммы: в следующем году у модели появится «подогретая» версия GTS. Ее фишки – решетка в крупную сетку, матричная головная оптика и 18-дюймовые колеса. Кроме того, VW Nivus GTS должен получить более мощный мотор, хотя сама марка о технике еще не рассказала. Местные профильные медиа прочат «спортсмену» 150-сильную турбочетверку 1.4 TSI (мощность не зависит от типа топлива) от бразильского же VW Polo GTS.

Цена стандартного модернизированного Volkswagen Nivus стартует с отметки в 136 990 реалов, что эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу. Европейский Volkswagen Taigun обновится чуть позже.