Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России

Названы новинки премиального бренда Hongqi, которые скоро появятся в России. В планах китайского бренда начать продавать в нашей стране полноприводный седан H9, однако о сроках появления модели в России пока ничего не известно. Кроме того, в следующем году появится лифтбек H6 и кроссовер HS7 в новой генерации. Еще в России будет продаваться представительский седан люкс-класса L1, сообщает агентство «Автостат». Quto.ru

В настоящее время россиянам доступны шесть моделей вышеуказанного бренда. Речь идет о флагманском седане Н9, кроссоверах Е-HS9, HS7, HS5, HS3, а также бизнес-седане Н5. Однако в дальнейшем китайская компания планирует существенно расширить ассортимент своей продукции в России. Lenta.ru

Ранее в России анонсировали старт продаж машин еще одного китайского бренда — компании Soueast. Газета.Ru