Мощность электрического пикапа Sierra EV увеличена до 760 сил

GMC представила обновленный электрический пикап Sierra EV Denali 2025 года, который получил несколько значительных улучшений. Одним из главных нововведений стали два типа аккумуляторов: Extended Range с запасом хода до 628 км и Max Range, позволяющий проехать до 740 км. Это существенно больше, чем у модели предыдущего года, где максимальный запас хода составлял 708 км.

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По данным SPEEDME.RU, кроме обновленных батарей, автомобиль стал немного мощнее: теперь он развивает до 760 л.с. (567 кВт), что превышает показатели прошлой версии (754 л.с.). При этом крутящий момент остался на уровне 1 063 Нм.

Благодаря использованию аккумулятора меньшего размера, GMC также смогла снизить стоимость базовой версии. Теперь она стоит $91 995, что на $7 500 (около 720 тыс. рублей) дешевле по сравнению с прошлогодней ценой. Модель с максимальной батареей, Max Range, будет предлагаться по цене от $100 495.

Также в 2024 году линейка Sierra EV пополнится новыми версиями — Elevation и AT4, которые были анонсированы в 2022 году. Эти модификации будут отличаться уникальным внешним видом и более скромным оснащением. Особенно выделяется версия AT4, которая получит увеличенный на 2 дюйма клиренс, 18-дюймовые колеса с 35-дюймовыми шинами для бездорожья и функции, такие как Super Cruise, CrabWalk и 4-Wheel Steer.