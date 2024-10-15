Audi представила самый мощный гибрид A3 Sportback

Дебютировал новый гибрид Audi A3 Sportback. Весной нынешнего года Audi обновила семейство А3, сделав машины комфортнее и технологичнее. Спустя полгода оно получило еще одну версию — гибрид TFSI e в двух вариантах форсировки, с высоковольтной батареей и увеличенным более чем вдвое запасом хода на электричестве. Прием заказов в Европе уже начался, стоимость стартует с 44 200 евро (4,6 миллиона в рублях).

На новом Audi A3 Sportback TFSI e 1,4-литровый ДВС сменился 1,5-литровым TFSI evo2 с более высокой степенью сжатия (11,5:1 против 10:1) и доработанным охлаждением камеры сгорания. Пару ему составляет 116-сильный электромотор, встроенный в корпус шестиступенчатой коробки передач S tronic с двойным сцеплением.

Гибрид предлагают в двух вариантах — 40 TFSI e 2 и 45 TFSI e 1. В более мощном мотор 1.5 выдает 177 сил (250 Нм), что на 27 сил больше, чем раньше. Общая отдача системы — 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час такой хэтчбек тратит 6,3 секунды, а максимальная скорость равна 237 километрам в час.

«Младший» вариант оснащается 150-сильным ДВС, а совокупная отдача равна 204 силам. Крутящий момент на пике — 350 Нм. 40 TFSI e 2 достигает «сотни» за 7,4 секунды и разгоняется до 225 километров в час. На электричестве предельная скорость обеих версий — 140 километров в час.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Литий-ионная батарея тоже стала крупнее, причем почти вдвое: ее номинальная емкость составляет 25,7 киловатт-часа, из которых доступны 19,7. Соответственно вырос и запас хода на электротяге — до 143 километров против прежних 67. Впервые подключаемый гибрид Audi можно зарядить от экспресс-устройства постоянного тока. С его помощью с 10 до 80 процентов батарея наполнится менее чем за полчаса.

Основной рабочий режим Auto Hybrid задействует и ДВС, и электромотор, самостоятельно выбирая «чистое» электричество на низких скоростях. Предусмотрена система рекуперации энергии, в том числе при торможении. Из-за батареи под полом такой A3 получил другую развесовку по осям (55:45), перенастроенные подвеску и амортизаторы.

Обоим гибридам достались 17-дюймовые колесные диски и иную конфигурацию приборной панели, где можно увидеть уровень заряда, оставшийся запас хода, режим работы силовой установки и так далее. Опознать «топовый» вариант 45 TFSI e можно по экстерьерному пакету S-line с особой решеткой радиатора и спойлером, черным элементам декора и красным тормозным суппортам. В салоне установлены черные спортивные сиденья; дверные пороги украшают алюминиевые вставки.

Стоимость A3 Sportback 40 TFSI e 2 стартует с 44 200 евро (4,6 миллиона рублей), а 45 TFSI e 1 — с 47 700 (чуть меньше пяти миллионов). До конца осени подключаемый гибридный вариант получит и A3 allstreet — кросс-хэтч, который появился с обновлением семейства.