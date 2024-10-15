Легендарный гибрид Fisker Karma вновь выходит на рынок под именем Karma Revero

Легендарный гибрид Fisker Karma вновь выходит на рынок под новым именем — Karma Revero. Разработанный Хенриком Фискером, этот спортивный седан теперь доступен в Европе, хотя его возвращение сопровождается высокой ценой. По данным SPEEDME.RU, стартовая стоимость Karma Revero составляет 145 000 евро (примерно 15,3 млн рублей), но с учетом НДС и дополнительных сборов она может достигать 175 450 евро (около 18,5 млн рублей по текущему курсу).

© Karma

Модель оснащена двумя электродвигателями с общей мощностью 536 л.с. и турбированным бензиновым двигателем от BMW. Полностью заряженный аккумулятор емкостью 28 кВт·ч обеспечивает пробег до 128 км на электротяге, а с использованием бензинового мотора общий запас хода увеличивается до 580 км.

Хотя Karma Revero получила некоторые обновления, её дизайн по-прежнему отсылает к оригинальной модели, а интерьер, хоть и оборудован цифровыми дисплеями, выглядит несколько устаревшим. Тем не менее, автомобиль демонстрирует отличные динамические характеристики, разгоняясь до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.