В России появилась необычная BMW 5-er

В России появился электрический бизнес-седан BMW i5, ее ввез один из дилеров, сообщает Autonews.

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Согласно предложению от торговой площадки First Class из Москвы, цена модели составляет 17 млн рублей. Машина продается в столице в версии M60 xDrive. Модель получила электрический двигатель мощностью 601 л.с., или 442 кВт. Бизнес-седан предлагается с полным приводом и автоматической коробкой передач.

BMW i5 официально был представлен весной прошлого года. Тогда обновление получила вся линейка 5-Series. И впервые у автомобиля появилась полностью электрическая версия, которая получила модельное имя i5.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz AMG работает над электрическим суперкаром. Он будет выпущен в конце этого десятилетия. Как отмечалось, речь идет о преемнике модели SLS Electric Drive. Также подчеркивалось, что Mercedes рассматривает несколько установок, включая трех- и четырехмоторные конфигурации. Новая модель, вдохновленная экспериментальными суперкарами Mercedes C111 1970-х годов, будет построена на архитектуре AMG.EA.