FAW представила новый Bestune B70

В скором времени на российский рынок выйдет обновлённый FAW Bestune B70, однако точной даты появления лифтбека в компании не сообщают, ограничившись пока подробностями л силовых агрегатах и комплектациях.

© Российская Газета

Линейку версий FAW упростил. Если актуальный Bestune B70 в пяти комплектациях, то новинка - в трёх.

Для комплектаций Enjoyment и Prestige отрядили двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 169 л.с. в паре с "роботом". Двухлитровый мотор мощностью 224 л.с. работает в паре с "автоматом" и предлагается в комплектациях Prestige и Master. Таким образом, двигатели для обновлённого лифтбека оказались мощнее: на нынешней версии модели отдача составляет 160 и 217 л.с.

В перечень оснащения базовой версии Enjoyment входят: светодиодная оптика, панорамный люк, наружные зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием, датчики дождя и света, климат-контроль, подогрев передних сидений, отделку кресел кожей и микрофиброй, электрорегулировку водительского сиденья в шести направлениях, аудиосистему, по одному USB-порту спереди и сзади, приборную панель с экраном 7 дюймов, мультимедиа с сенсорным дисплеем 12,3 дюйма, встроенной точкой доступа Wi-Fi, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, видеорегистратор.

Список активных систем безопасности и помощников представлен четырьмя подушками безопасности, ABS, ESC, электронной системой помощи при торможении, системой контроля тяги, системой помощи при трогании на подъеме HAC, автоматическим парковочным тормозом, датчиком давления в шинах, а также задним парктроником.

Список оснащения комплектации Prestige расширен за счёт центрального подлокотника для задних пассажиров, системы камер кругового обзора с функцией отображения шасси, системы ADAS: предупреждения о лобовом столкновении, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде за пределы полосы движения и поддержания полосы движения.

Также в этой комплектации авто самостоятельно переключает ближний и дальний свет и оснащён адаптивным круиз-контролем. В версии с двухлитровым мотором B70 оснащён электроприводом крышки багажника.

Топовая версия Master главным образом предлагает расширенный список активных систем безопасности, в их числе: ассистент смены полосы движения, система обнаружения "мёртвых" зон, система предупреждения о перекрестном движении при включении задней передачи, система предупреждения о столкновении сзади, а также ассистент, помогающий предотвратить столкновение при открытии двери. Также Bestune B70 в максимальной комплектации оснащён дополнительными боковыми шторками безопасности спереди и сзади, передними парктрониками, беспроводной зарядкой, мобильным смарт-ключом, работающим по Bluetooth.

Цены на дореформенный лифтбек лежат в диапазоне 2 374 000 - 2 901 000 рублей. Очевидно, что новинка будет дороже, и стоимость может стартовать с отметки 2,5 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о конкурентах Lada Aura на российском рынке, в число которых АвтоВАЗ включил и Bestune B70.