АвтоВАЗ рассказал, чем Lada Aura лучше Chery, "Москвича" и других конкурентов

На прошедшей презентации серийной версии Lada Aura АвтоВАЗ обозначил конкурентов своей новинки, а также рассказал, чем новинка их превосходит.

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Среди конкурентов, с которыми проводилось сравнение, были Chery Arrizo 8 с двигателем 1.6 литра (150 л.с.) и вариатором, JAC J7 с мотором 1.5 литра (136 л.с.) и вариатором, "Москвич 6" с аналогичным силовым агрегатом и FAW Besturn B70 со 160-сильным двигателем 1.5 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом".

Превосходство "Ауры" над конкурентами по длине колёсной базы бесспорно: у вазовского седана этот параметр, напрямую влияющий на свободное место в салоне, равен 2885 мм. У Chery Arrizo 8 это 2770 мм, у моделей JAC и "Москвич" - 2760 мм, у B70 - 2800 мм. По объёму багажника "Ладу" предсказуемо победили лифтбеки "Москвич 6" и JAC J7 - 540 против 480 литров.

По климату Lada Aura уступила всем, кроме "Москвича", у которого в базовой версии установлен тоже кондиционер. Однако для отечественного лифтбека также доступен климат-контроль, у Arrizo 8 и Besturn B70 он вовсе двухзонный.

Бесспорным лидером Aura является по отделке салона, в которой применены натуральная кожа и наппа, а также по интегрированным сервисам "Яндекса", включая мультимедиа с голосовым управлением, и наличию в базе системы контроля "слепых" зон.

Также вазовская модель выгоднее в плане техобслуживания: в качестве примера приводят стоимость за три года (или 300 тысяч км): 305 тысяч рублей. Более чем в два раза дороже обойдётся ТО Chery Arrizo 8, на 85% дороже обслуживание "Москвича", на 96% - JAC J7, на 129% - FAW Besturn B70.

Ну и, конечно, Lada Aura в базовой версии имеет лучшую адаптацию к нашему климату: подогрев руля и ветрового стекла и форсунок среди конкурентов есть только у Chery Arrizo 8.

Однако у "Ауры" нет бесключевого доступа, который указан для всех рассматриваемых конкурентов D-класса, также отсутствуют даже в качестве опции электрорегулировка водительского сиденья и увеличенное количество подушек безопасности.