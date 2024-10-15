Lucid Motors бесплатно предоставит постояльцам Four Seasons новый Lucid Air

Lucid Motors анонсировала новое сотрудничество с эксклюзивной сетью отелей Four Seasons, предоставляя своим клиентам уникальную возможность — бесплатно использовать электромобили Lucid Air. Запуск программы намечен на осень в ряде отелей по всей территории США, с последующим расширением на европейские и ближневосточные направления.

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По данным 32CARS.RU, постояльцы смогут зарезервировать Lucid Air как заранее через интернет, так и на месте, что позволит им не только самостоятельно управлять автомобилем, но и воспользоваться услугами водителя. Кроме того, в отелях будут установлены зарядные станции для электромобилей, что добавит удобства.

Это сотрудничество не только обогащает опыт пребывания в Four Seasons, но и предоставляет возможность испытать люксовый электромобиль без необходимости его покупки. Генеральный директор Lucid, Питер Ролинсон, отметил, что каждая поездка на Lucid Air подарит клиентам сочетание высокого уровня комфорта и уникальных ощущений от вождения.

Lucid Motors продолжает активно развиваться, недавно привлекла $1,5 миллиарда инвестиций от Саудовского фонда и начала производственные операции в Саудовской Аравии. В ближайшие месяцы компания также планирует представить свой второй электромобиль — внедорожник Gravity.