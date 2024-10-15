Tesla Cybertruck занял третье место среди самых продаваемых электромобилей в США в третьем квартале 2024 года, уступив лишь Tesla Model Y и Model 3. По данным отчета Kelley Blue Book, в этом периоде было реализовано 16 692 экземпляра Cybertruck, что позволило ему опередить такие модели, как Ford F-150 Lightning и Rivian R1T.

© Tesla

Сравнение с другими электропикапами демонстрирует впечатляющие результаты: Cybertruck превзошел по продажам трех своих основных конкурентов вместе взятых. Несмотря на то что модель часто подвергается насмешкам в социальных сетях за свой нестандартный дизайн, этот успех говорит сам за себя, отметили журналисты 32CARS.RU.

Tesla сохраняет свое лидерство на рынке электромобилей в США, контролируя почти половину сегмента. Model Y продолжает оставаться на первом месте с продажами 86 801 автомобиля в третьем квартале, в то время как Model 3 занимает вторую позицию с 58 423 проданными единицами.

С учетом общего числа продаж Cybertruck, достигшего 28 250 автомобилей с начала года, этот электропикап уверенно закрепился на рынке и продолжает набирать популярность. Tesla не только удерживает свои позиции, но и устанавливает новые стандарты для конкурентов в категории электрических пикапов.