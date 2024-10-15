Aixam представила электрический хэтчбек eCoupe GTI на автосалоне в Париже

На автосалоне в Париже 2024 года компания Aixam презентовала свой новый электрический хэтчбек eCoupe GTI. Этот компактный автомобиль сразу привлёк внимание СМИ благодаря своей спортивной эстетике и передовым технологическим характеристикам.

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По данным SPEEDME.RU, модель eCoupe GTI оснащена электродвигателем мощностью 6 кВт, который генерирует 40 Нм крутящего момента. С размерами 3 метра в длину и 1,5 метра в ширину, он отлично подходит для городских поездок. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, что позволяет водителям в Европе управлять им без необходимости полноценного водительского удостоверения. Литий-ионная батарея имеет ёмкость 7,89 кВт/ч.

Дизайн автомобиля выполнен в спортивном ключе, акцентированном пакетом «GT»: глянцевая чёрная решётка радиатора с сотами, чёрные зеркала и синие тормозные суппорты создают эффектный вид. Задняя часть выделяется глянцевыми элементами, включая чёрную полоску между фарами и стильный диффузор.

Интерьер eCoupe GTI не уступает внешнему облику: сиденья оформлены комбинированными материалами и синими декоративными строчками, а на подголовниках выгравирован логотип GT. Приборная панель оснащена 3,5-дюймовым TFT-дисплеем, а мультимедийная система включает 7-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для обеспечения комфорта и безопасности автомобиль укомплектован светодиодными фарами, обеспечивающими отличную видимость. Дополнительные опции включают спортивное шасси, отделку в стиле «карбон» и аудиосистему с шестью динамиками.

С ценой 19 699 евро Aixam eCoupe GTI предлагает отличное сочетание комфорта, технологий и стиля для тех, кто ищет безопасное и современное решение для городских поездок.