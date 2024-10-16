Эксперт подверг критике многомиллиардный бюджет на строительство дорог. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль довольно резко отреагировал на заявление главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта о бюджетном финансировании строительства и ремонта российских автомобильных дорог на ближайшие два года.

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«Эта сумма огромная. Чтобы привести в порядок российские дороги, нужна половина этой суммы. Она завышена в два раза. Правильное и целевое использование средств на строительство новых трасс решит этот вопрос», — заявил он.

Эксперт отметил, что главы большинства российских регионов расходуют средства не по назначению, а на более выгодные для субъектов направления. Например, на ремонт жилья, коммунальное хозяйство и так далее. Всё потому, что в сфере дорожного строительства нет строгого контроля за финансами. Крохмаль считает, что нужна специальная комиссия, которая будет контролировать процессы в сфере строительства и ремонта дорог на всех этапах.

В пример он привёл Китай, где «за нецелевое расходование средств человека снимают с должности, при доказательстве злого умысла людей казнят».