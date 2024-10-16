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Крохмаль: на строительство и ремонт дорог нужно вдвое меньше денег

Эксперт подверг критике многомиллиардный бюджет на строительство дорог. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль довольно резко отреагировал на заявление главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта о бюджетном финансировании строительства и ремонта российских автомобильных дорог на ближайшие два года.

Эксперт подверг критике многомиллиардный бюджет на строительство дорог
© РИА Новости
«Эта сумма огромная. Чтобы привести в порядок российские дороги, нужна половина этой суммы. Она завышена в два раза. Правильное и целевое использование средств на строительство новых трасс решит этот вопрос», — заявил он.

Эксперт отметил, что главы большинства российских регионов расходуют средства не по назначению, а на более выгодные для субъектов направления. Например, на ремонт жилья, коммунальное хозяйство и так далее. Всё потому, что в сфере дорожного строительства нет строгого контроля за финансами. Крохмаль считает, что нужна специальная комиссия, которая будет контролировать процессы в сфере строительства и ремонта дорог на всех этапах.

В пример он привёл Китай, где «за нецелевое расходование средств человека снимают с должности, при доказательстве злого умысла людей казнят».

«Каждая копейка под контролем в таком случае», — резюмировал эксперт.
Автоновости
Роман Старовойт
Минтранс РФ