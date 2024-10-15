Li Auto выпустил миллион автомобилей

Китайский автопроизводитель Li Auto сообщил, что с производственной линии на базе в Чанчжоу сошла миллионная машина. Для выпуска данного автомобиля компании потребовалось 58 месяцев, передает Ixbt.com.

Производитель также отметил, что первый автомобиль сошел с конвейера 20 ноября 2019 года, 100-тысячный -28 октября 2021 года, 500-тысячный - 25 сентября 2023 года. Компанию поздравили такие автомобильные марки, как Zeekr, Xiaomi и Lantu.

В минувшем месяце Li Auto экспортировала 53 709 автомобилей. Так, она установила рекордный объем месячных поставок и нарастила поставки на 48,9% в годовом выражении.

Компания Li Auto была основана в 2015 году. Она специализируется на производстве электромобилей и гибридных автомобилей. Штаб-квартира компании расположена в Пекине. Автомобили выпускаются в Чанчжоу, в провинции Цзянсу.

Ранее сообщают «Известия» сообщили, что в ближайший год китайский бренд Hongqi готовится предложить российским гражданам несколько новых моделей и вывести на рынок еще одну модификацию кроссовера, который уже продают в стране.