Россияне тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 20 тысяч рублей

Эксперты Авито опросили 5000 россиян* с автомобилями, чтобы узнать, как проходит подготовка личных транспортных средств к зимнему сезону. Практически половина респондентов (48%) планируют закончить необходимые приготовления до первых холодов – к концу октября.

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Среди автовладельцев доля мужчин больше, чем женщин: 56% против 46%. Чаще всего за рулем можно встретить людей в возрасте от 25 до 34 лет (54%) и от 35 до 44 лет (56%).

Значительная доля респондентов (79%) отметила, что в первую очередь они меняют летние шины на зимние. Больше половины опрошенных также выделили важность смены жидкости для стеклоомывателя и своевременную замену масла в двигателе или в коробке передач: об этом рассказали 54% и 53% респондентов соответственно. Порядка 39% россиян планируют проверить работу аккумулятора, 28% – поменять дворники, а 27% – пройти диагностику системы отопления.

Важным фактором в этом году является и подготовка к непогоде: четверть респондентов собираются приобрести щетку для чистки автомобиля и скребок для льда, а 17% – лопату для чистки снега. О новых товарах для автомобилей россияне узнают в основном от знакомых (56%) и из рекламы на классифайдах и маркетплейсах (25%).

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В прошлом году на покупку необходимых товаров для подготовки автомобиля к холодам 28% россиян потратили до 10 000 рублей, 24% респондентов — до 20 000 рублей. При этом женщины вложили в этот процесс больше средств, чем мужчины: 22 651 рубль против 17 593 рублей соответственно. Также 17% опрошенных отметили, что в прошлом сезоне приготовления к зимнему вождению обошлись им в сумму до 30 000 рублей, а 9% – до 40 000 рублей. Около 6% россиян заплатили примерно 50 000, 4% – еще больше.

Результаты исследования показывают, что респонденты в возрасте от 18 до 24 лет более склонны тратить значительные суммы на подготовку автомобилей к холодам.

Почти половина автовладельцев (49%) предпочитают покупать автомобильные товары в офлайн-точках, а 39% делают это в профильных интернет-магазинах. В то же время 12% опрошенных россиян собираются приобрести принадлежности для подготовки машины к зиме на платформах объявлений. Интересно, что эта опция наиболее популярна у респондентов в возрасте до 24 лет. Например, для поиска запчастей по VIN или госномеру автомобиля уже более 30% пользователей Авито Авто используют сервис «Гараж».

*исследование проводилось среди 5000 россиян в возрасте от 18 лет