Появились фото нового бюджетного кроссовера Skoda Kylaq

Дебютным и главным рынком для нового паркетника Шкоды станет Индия, где компания продолжает терять покупателей. Как и ожидалось, компактную пятидверку предложат с безальтернативной турботройкой 1.0 TSI, коробку можно будет выбрать.

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Адресованный, прежде всего, Индии небольшой паркетник компания Skoda впервые анонсировала в феврале. А в августе марка объявила имя модели – Kylaq. Теперь же опубликованы фото и видео с тестов новинки. Кроме того, Skoda раскрыла основные характеристики и поделилась кое-какими подробностями об оснащении.

Напомним, Skoda Kylaq будет базироваться на платформе MQB-A0-IN (упрощенная версия глобальной MQB), которая также лежит в основе кроссовера Skoda Kushaq и седана Skoda Slavia.

Грядущий паркетник окажется меньше и дешевле Кушака. Как и родственные модели, Kylaq станут делать в Индии же, причем там на него возложены особые надежды, ведь дела у марки в этой стране идут не очень. Так, по данным местных профильных СМИ, в сентябре Шкода продолжила терять покупателей на индийском рынке: продажи составили всего 3301 экземпляр, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, сентябрьский результат Kia – 23 523 шт. (+17%), Hyundai – 51 101 шт. (-6%).

Заявлено, что длина Skoda Kylaq составит 3995 мм (машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2566 мм. Показатели старшего кроссовера Skoda Kushaq – 4225 и 2651 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет Kylaq – 189 мм.

Как сообщили в компании, дизайн паркетника выполнят в новом фирменном стиле Modern Solid, который уже примерил европейский электрокросс Skoda Elroq. Kylaq получит двухэтажную головную оптику (сверху будут диодные полоски, выполняющие роль и ходовых огней, и поворотников), радиаторную решетку с прорезями и вертикальными клиньями, компактные задние фонари. Для новинки также будут предусмотрены черные 17-дюймовые диски.

Интерьер пока не продемонстрировали. Впрочем, индийским СМИ уже дали прокатиться на тестовых прототипах. Они пишут, что руль, мультимедиа и блок управления «климатом» у Kylaq почти такие же, как у соплатформенного Skoda Kushaq. Официально объявлено, что в список стандартного оборудования новой модели войдут шесть подушек безопасности и ESP, а дорогие комплектации получат электропривод и вентиляцию передних кресел. По информации местных журналистов, в арсенале Skoda Kylaq также будет беспроводная зарядка для смартфона.

Как и предполагалось, новый кроссовер предложат с бензиновой турботройкой 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (178 Нм), которая сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Аналогичную технику имеет и Kushaq, плюс этому паркетнику еще положены турбочетверка 1.5 TSI (150 л.с., 250 Нм) и 7DSG. Старший кросс Шкоды исключительно переднеприводный, у Kylaq версии 4WD тоже не будет.

Премьеру Skoda Kylaq справит 6 ноября текущего года, но в продажу он поступит только в 2025-м. Цены еще не озвучены. Skoda Kushaq в Индии сейчас стоит от 1 089 000 рупий – это около 1,2 млн рублей по актуальному курсу.