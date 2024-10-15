С 20 октября цена Forthing T5 из-за утильсбора заметно увеличится

С 20 октября цена Forthing T5 из-за утильсбора вырастет на 100 тысяч рублей.

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Официальный дистрибьютор марки Forthing в России, компания Ixen Motors Rus, объявила, что рекомендованная розничная цена на модель поднимется с 1 950 000 до 2 050 000 рублей. Причиной повышения стали новые ставки утилизационного сбора, вступившие в силу с 1 октября 2024 года. Для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров сбор увеличился на 255 600 рублей.

Однако благодаря локализации сборки Forthing T5 в Калининграде, удалось ограничить рост цены до 100 тысяч рублей. Ранее планировалось, что стоимость модели в начале 2024 года составит 2,3 миллиона рублей, но увеличение партии заказанных комплектов позволило скорректировать цену в сторону уменьшения.

Forthing T5 – это практичный семейный кроссовер, дизайн которого разработан итальянской студией Pininfarina под руководством знаменитого Пьера Луиджи Феррари. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем 4J15T мощностью 144 л.с., работающим в паре с 6-диапазонным автоматом. В России Forthing T5 предлагают в единственной комплектации Ixen. Бренд Forthing был основан в 2001 году и является частью китайского концерна Dongfeng.