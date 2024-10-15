UzAuto анонсировал выпуск Chevrolet Cobalt Midnight

Компания UzAuto Motors сообщила о планах по выпуску новой версии Chevrolet Cobalt, которая получила название Midnight. Она создана с учётом пожеланий потребителей и имеет "улучшенный экстерьер".

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"Автолюбители хотят, чтобы их машина выделялась из общего потока", - сообщает производитель, добавляя, что пожелания по персонализации были учтены в новом Cobalt Midnight.

"Концепция Chevrolet Cobalt Midnight на первом этапе предполагает оснащение авто светотехникой и колесными дисками в темных тонах. В дальнейшем планируется обновление дизайна внутренней части машины", - рассказали в пресс-службе UzAuto Motors.

Для обычного "Кобальта" предусмотрен двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 106 л.с. и МКП или "автомат" на выбор. Cobalt Midnight же будет комплектоваться только автоматической коробкой.

В компании отметили, что "автомобиль с улучшенными внешними характеристиками" будет выпускаться в дополнение к "обычному" Cobalt.

Производство новинки наладят в ближайшее время на автомобильном заводе в Асаке в Андижанской области.

Цены на Chevrolet Cobalt в настоящее время в Узбекистане находятся в пределах 125 210 000 - 147 916 000 сум (941 500 - 1 112 000 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала, что UzAuto в течение двух лет вложит в освоение производства нового Cobalt почти 70 млн долларов.