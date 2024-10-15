Первые 100 покупателей получили свои автомобили VGV

Кроссоверы VGV вручены своим первым российским покупателям. Стало известно, что компания VGV передала первые сто автомобилей покупателям в разных городах России. Модели VGV U70PRO и VGV U75PLUS уже находятся у своих владельцев.

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Семейные кроссоверы VGV в России доступны в восьми комплектациях и семи цветах. С учётом программы trade-in цены на автомобили начинаются от 2 049 900 рублей.

Все машины китайского бренда оснащены классической автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Они адаптированы для работы на АИ-92. Кроме того, имеют дорожный просвет до 200 миллиметров, что учитывает особенности российских дорог и разные климатические условия регионов страны.

Ранее стала известна причина задержки начала продаж кроссоверов в России. Дебют нового китайского бренда на российском рынке состоялся весной 2024 года, а продажи первых двух моделей — U70 Pro и U75 Plus, которые собираются на белорусском заводе «Юнисон» — должны были начаться в июне. В компании объяснили, что сроки поставок сместились из-за решения «межгосударственных вопросов сертификационного характера» между нашей страной и Белоруссией.

«Соответствующие министерства России и Белоруссии согласовывали необходимый набор межгосударственных сертификатов в рамках ЕАЭС для импорта нового бренда автомобилей из РБ в РФ. На данный момент процесс находится в завершающей стадии», — пояснили в конце августа в VGV.