В России снизилось число ДТП, но погибших стало больше

Количество ДТП в России сократилось на 1,6 процента.За девять месяцев 2024 года в стране зафиксировали 96,3 тысячи дорожных аварий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Число раненых в таких происшествиях снизилось за год на 2,5 процента, до 120 тысяч человек. При этом погибших стало на 0,6 процента больше — 10,4 тысячи.

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Самый частый вид дорожно-транспортных происшествий — столкновения. С января было зафиксировано 43,2 тысячи таких ДТП. На втором месте — наезды на пешеходов (23,1 тысячи), на третьем — съезды с автотрасс (9,7 тысячи).

Реже всего случались наезды на гужевой транспорт и на животных — шесть и 665 аварий соответственно. При этом ДТП с животными в 2024 году случались на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.

Также резко возросло число происшествий из-за технической неисправности автомобилей — на 25,7 процента. На этом фоне страховщики просят вернуть обязательный техосмотр частных легковушек, отмененный в 2021 году. На 17 процентов чаще машины опрокидывались, а вот ДТП с нетрезвыми водителями стало меньше на 13 процентов.

Лидирует по числу аварий ожидаемо Москва с 6,5 тысячи случаев с начала года. Далее идут Краснодарский край (4,4 тысячи) и Нижегородская область (3,3 тысячи).