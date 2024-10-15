Стоимость автомобилей китайского концерна Great Wall Motor существенно повысились. Корректировка цен коснулась внедорожников и кроссоверов брендов Tank и Haval, сообщает «Цена Авто» со ссылкой на результаты мониторинга прайс-листов.

Как отмечается, стоимость внедорожника Tank 300 во всех четырех комплектациях поднялась на 50 тыс. рублей (+1–1,2%). Цена модели колеблется от 4,25 млн до 4,85 млн рублей.

Цена модели Tank 500 в исполнении Urban повысилась на 50 тыс. рублей (+0,8%), а в версиях Adventure, Premium и Blacktrail — на 100 тыс. рублей (+1,3–1,6%). Сейчас внедорожник продается за 6,35-7,8 млн рублей в зависимости от модельного года и исполнения.

Рост цен распространился и на машины бренда Haval. Напомним, что он принадлежит концерну Great Wall Motor. Стоимость всех трех комплектаций кроссовера Haval H3 повысилась на 50 тыс. рублей (+1,6–1,9%). Так, теперь машина стоит от 2,65 млн до 3,15 млн рублей.

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