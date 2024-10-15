Новый Ford Bronco получил версию в стиле Baja Bronco из 1970-х

Компания Ford выпустила современную версию Baja Bronco из 1970-х. Внедорожник, оформленный в стиле гоночных вездеходов Билла Строппа, будет предложен с двухдверным кузовом, двигателем V6 EcoBoost и подвеской на компонентах Bronco Raptor. От «заряженного» внедорожника новинке также достанется кузовная краска Code Orange.

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Корни нынешнего Ford Bronco нужно искать в легендарных Baja Bronco Билла Строппа, блиставших в американских ралли-рейдах 1970-х годов. Их феноменальный успех был даже отмечен заводской спецверсией, выпущенной в количестве 650 штук.

Всё, что выезжало из ворот мастерской Строппа, могло сразу ехать на старт очередной Baja 1000, и новый Bronco Stroppe Special Edition в этом плане не отличается от предка. Внедорожник предложат только с двухдверным кузовом, двигателем V6 2.7, развивающим 335 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента, и десятидиапазонным автоматом.

© Ford

Штатно на Bronco Stroppe Special Edition стоит подвеска H.O.S.S 3.0 и электронноуправляемые амортизаторы Fox с внутренним байпасом, выдерживающие скоростные заезды по пустыням. Кроме того, стандартное оснащение включает размыкаемый передний стабилизатор для лучшей артикуляции колес, шины Goodyear Territory RT внешним диаметром 35 дюймов и селектор режимов движения G.O.A.T. с профилями Normal, Eco, Sport, Slippery/Sand, Baja, Mud/Ruts и Rock Crawl.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Остальные новшества чисто косметические: окраска кузова в стиле оригинальных Baja Bronco, причем пущенный понизу красно-оранжевый колер Code Orange впервые используется вне линейки Raptor; небликующий на солнце матовый черный капот; стальной передний бампер; расширители колесных арок; уникальные съемные боковые подножки; а также бедлок-совместимые 17-дюймовые колеса и белая передняя панель, как у Bronco Heritage. Продажи Bronco Stroppe Special Edition начнутся в январе 2025 года. Формально он займет место версии Wildtrak, а значит, будет стоить около 60 тысяч долларов.