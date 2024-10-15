УАЗ планирует выпустить дизельные "Патриот" и "Профи" в 2025 году

В следующем году Ульяновский автозавод планирует масштабное обновление линейки выпускаемых моделей, об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе компании. В числе ожидаемых премьер - дизельный "Профи". С большой долей вероятности, уже в 2025 году может быть представлен и "Патриот" с дизелем.

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Предположительно, речь идёт о дизельном двигателе, который ранее был доработан для корректной работы при низких температурах для модели Sollers Argo: его оснастили системой подогрева картерных газов. В паре с дизелем работает 6-ступенчатая МКП, которая выпускается на мощностях ЗМЗ с начала 2024 года.

Также новую 6-скоростную механическую коробку передач может получить бензиновая версия "Патриота". Не исключается и то, что внедорожник обзаведётся и автоматической КП, но пока о новых трансмиссиях для "Патриота" источники на заводе говорят с осторожностью и без какой-либо конкретики.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ "Хантер" с мотором "Евро-5" поступит в продажу в ноябре. Также стало известно, что компания обновила "Профи" без изменения стоимости.