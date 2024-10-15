Apple отозвала разрешение на тестирование беспилотных авто в штате США

Компания Apple с 27 сентября текущего года больше не может тестировать беспилотные авто на территории Калифорнии, передает 3Dnews.ru.

Корпорации выдали разрешение на испытания беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в Калифорнии еще в 2017 году. Действие данного разрешения должно было закончиться 30 апреля 2025 года, однако в минувшем месяце компания решила досрочно его отозвать.

Apple 25 сентября по телефону уведомила Департамент моторных транспортных средств (DMV) штата Калифорния. Так, практически сразу выданное ранее разрешение на испытание беспилотных транспортных средств данное ведомство отозвало.

В конце февраля сообщалось, что корпорация Apple решила закрыть проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Первые отчеты о том, что IT-гигант занялся разработкой электромобиля, появились в 2014 году. Apple не раз меняла концепцию и руководство ответственной за разработку группы из-за внутренних разногласий.