В фирменном каталоге Kia впервые появился аксессуар из океанского пластика
Компания Kia выпустила первый фирменный аксессуар из океанского пластика. Материал для коврика багажника электрокара EV3 получен из отходов, которые партнер Kia фирма The Ocean Cleanup выловила в Большом тихоокеанском мусорном пятне. Коврик выпустят ограниченным тиражом и будут предлагать только на некоторых рынках одновременно с запуском самого EV3.
В 2022 году Kia подписала семилетнее соглашение о партнерстве с нидерландской некоммерческой фирмой The Ocean Cleanup, занятой очисткой океанов от пластика. А в нынешнем представила первый фирменный аксессуар — коврик багажника для кроссовера EV3, изготовленный из пластиковых отходов, выловленных в Большом тихоокеанском мусорном пятне. Правда, океанского пластика в составе коврика только 40 процентов — остальное занимает термопластичный эластомер и прочая неорганична.
Сегодня полученные из мусора детали можно найти во многих моделях Kia, в том числе во флагманском кроссовере EV9, напольное покрытие которого целиком сделано из старых рыболовных сетей. Общий вес компонентов, созданных с использованием растительного сырья или вторичного пластика, достигает 34 килограммов. Обивку и коврики корейцы делают из PET-бутылок, а кузова красят красками на водной основе, в составе которых нет вредных для человека изомеров бензола, толуола и ксилола.
Кроме того, Kia присоединилась к глобальной инициативе Blue Carbon, цель которой — восстановление и сохранение прибрежных зон и океанических экосистем. Свое название программа получила от «голубого углерода»: он «связывается» в пластах обычных и макроводорослей, мангровых зарослях и в солончаках, а следовательно, не попадает в атмосферу. В первую очередь Kia намерена защитить прибрежные марши у себя на родине, для чего заручится поддержкой Министерства рыболовства и океанов Кореи.