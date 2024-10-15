BMW представила кроссовер для женского ралли

Компания BMW представила модифицированный кроссовер X3 M50, предназначенный для участия в женском ралли. Об этом сообщает Auto Mail.

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По данным портала, автомобиль оснастили специальными защитными пластинами и колесами Rotiform, обутыми в шины Falken Wildpeak A/T Trail, багажником, дополнительными фарами на крыше и отсеками для хранения вещей и оборудования. Также на кузов нанесли защитную пленку.

При этом под капотом у кроссовера все осталось таким же, как у стандартной модели, в том числе турбированный трехлитровый двигатель, 48-вольтовая мягкая гибридная система и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час за 4,4 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час.

Отмечается, что кроссовер предназначен для участия в Rebelle Rally — соревновании по пересечению пустыни, к участию в котором допускаются только женские коллективы. Участникам заезда нужно будет преодолеть 2500 километра по труднопроходимым участкам Калифорнии и Невады. За рулем X3 M50 выступит гонщица Ребекка Донахи вместе со штурманом Синдьели Уэйд.