В Казани жителей попросили не пользоваться старыми машинами

Автомобилистам Казани запретили ездить на «вёдрах» по городу.

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Сотрудникам нескольких казанских предприятий рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте на время проведения саммита БРИКС, так как «старые, ржавые и излишне громкие» машины «портят облик города».

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — сообщил житель Казани.

Также сообщается, что если совсем отказаться от поездок на автомобилях не получится, то горожанам настоятельно рекомендовано максимально сократить их использование.

Является ли это распоряжение личной инициативой руководства организаций или оно пришло сверху, однако отмечается, что запрет отказаться от поездок на старых транспортных средствах коснулся не только тех, кто работает в центре Казани, но и сотрудников, работающих за пределами города.

В начале сентября в прокуратуре заявили, что продавать машину, которую должны изъять, не имеет смысла. 45-летнего жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения — это часть 2 статьи 264.1 УК РФ. Нарушитель успел оперативно продать машину, однако вместо неё у хитреца забрали вырученные деньги.