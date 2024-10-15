Власти Казани отреагировали на сообщения о запрете ездить по городу «на ведрах»

Власти Казани не запрещали «разъезжать на ведрах» по городу во время проведения саммита БРИКС. Об этом «Подъему» заявил глава информационно-аналитического управления мэрии Владимир Казанцев.

Ранее сообщалось, что работников нескольких казанских предприятий и студентов попросили не «портить облик города» во время БРИКС, используя свои «старые, ржавые и излишне громкие» машины.

Комментируя это, Казанцев заявил, что «ничего подобного не было».

«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — заключил он.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.